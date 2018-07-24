В Нижнем Новгороде убили тележурналиста Дениса Суворова

В Нижнем Новгороде убили журналиста государственной телевизионной и радиовещательной компании (ГТРК) «Нижний Новгород» Дениса Суворова. Об этом сообщает издание «Newsroom24» со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации издания, по факту гибели журналиста возбуждено уголовное дело. Тело Суворова с открытой черепно-мозговой травмой нашли 23 июля около Нижегородской соборной мечети в Нижегородском районе города. По предварительным данным, смертельную травму нанесли камнем.

Как рассказал один из приятелей Суворова «Медиазоне», он возвращался домой с празднования дня рождения.

Издание «NewsNN» также сообщает, что на стройплощадке около трамплина, где нашли Суворова, очевидцы слышали крики, а после — в траве на склоне обнаружили тело молодого человека. Собеседник издания также утверждает, что Суворов скончался от ножевых ранений.

Суворов вел утренние эфиры «Вести-Приволжья», а также программу «10 минут с «Политехом». Он также был редактором интернет-издания «Вести. Нижний Новгород».