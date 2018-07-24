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Во Франции прервали Tour de France после применения слезоточивого газа против фермеров

Общество

 

Во Франции полиция приостановила шестнадцатый этап гонки Tour de France для того, чтобы рассеялся слезоточивый газ, который та применила из-за протестующих против сокращения господдержки фермеров. Об этом сообщает CNN.

Полиция стала применять слезоточивый газ после того, как фермеры стали перегораживать трассу гонки стогами сена. По данным CNN, протестующие хотели, чтобы их заметил министр сельского хозяйства Стефан Травер.

Газ попал в глаза и некоторым велосипедистам, написала в твиттере бельгийская велокоманда Quick-Step Floors. Никто не пострадал, участники гонки вернулись к гонке после того, как промыли глаза.

Согласно официальному аккаунту организаторов гонки, приостановка длилась 15 минут. Впоследствии они опубликовали твит, в котором пригрозили всем, кто захочет вмешаться, тремя годами тюрьмы.

Теги:
va, разгон, велосипедисты, акции протеста, полиция
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