Во Франции прервали Tour de France после применения слезоточивого газа против фермеров

Во Франции полиция приостановила шестнадцатый этап гонки Tour de France для того, чтобы рассеялся слезоточивый газ, который та применила из-за протестующих против сокращения господдержки фермеров. Об этом сообщает CNN.

Agriculteurs en colère, gendarmerie, gaz lacrymogènes... La 16e étape du Tour de France neutralisée https://t.co/yQuREmM5wc #TDF2018 pic.twitter.com/0ejKakuuEw — 20 Minutes (@20Minutes) July 24, 2018

Tour de France Stage 16 brought to standstill by farmers' protest with 'tear gas' used by police https://t.co/5k7PPI22Tu pic.twitter.com/AKgRQlnMaG — Telegraph Sport (@TelegraphSport) July 24, 2018

Полиция стала применять слезоточивый газ после того, как фермеры стали перегораживать трассу гонки стогами сена. По данным CNN, протестующие хотели, чтобы их заметил министр сельского хозяйства Стефан Травер.

Газ попал в глаза и некоторым велосипедистам, написала в твиттере бельгийская велокоманда Quick-Step Floors. Никто не пострадал, участники гонки вернулись к гонке после того, как промыли глаза.

Согласно официальному аккаунту организаторов гонки, приостановка длилась 15 минут. Впоследствии они опубликовали твит, в котором пригрозили всем, кто захочет вмешаться, тремя годами тюрьмы.