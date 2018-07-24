В Серпухове задержали подозреваемого в убийстве и изнасиловании 5-летней девочки

В Серпухове сотрудники Следственного комитета (СК) задержали подозреваемого в убийстве и изнасиловании пятилетней Вайды Тиллозода из семьи мигрантов из Таджикистана. Сумку с телом девочки нашли возле железнодорожных путей, которые находятся недалеко от места исчезновения.

Девочка пропала днем 22 июля на детской площадке, где ее оставила бабушка, пока отошла в магазин. Ребенка искали сутки, (родители, полиция, отряды Лиза Алерт) и обнаружили сумку с ее телом на следующий день.

По подозрению в убийстве и изнасиловании задержали 27-летнего соседа семьи девочки Александра Семина. По словам местных жителей, мужчина уже долгое время ходил вокруг детской площадки и смотрел на детей. Около года назад соседи уже обращались в полицию, так как Семин показывал свой половой орган 12-летним девочкам.

Руководитель Следственного комитета по Московской области Андрей Марков взял под личный контроль расследование данного дела. Кроме того подмосковный СК проверит сообщения о том, что полиция не реагировала должным образом на жалобы местных жителей, и даст оценку действиям или бездействию должностных лиц.

Влада Русина – специально для «Новой газеты»