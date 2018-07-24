Российская саблистка София Позднякова выиграла золотую медаль на ЧМ по фехтованию

Российская саблистка София Позднякова завоевала золото на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в китайском городе Уси.

В финале Позднякова победила другую россиянку, Софью Великую, со счетом 15:13. Третье место разделили еще одна представительница России Яна Егорян и американка Энн-Элизабет Стоун.

Позднякова также является чемпионкой Европы 2018 года по фехтованию и серебряным призером ЧМ-2017 года по фехтованию. Чемпионкой мира она стала впервые.

Накануне российский саблист Камиль Ибрагимов в первый соревновательный день завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по фехтованию. Он уступил корейскому спортсмену Киму Юнгвану со счетом 13:15 в полуфинале. В финале кореец победил американца Эли Дершвица.