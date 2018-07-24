В Краснодаре завели уголовное дело после нападения на издателей moloko+ Павла Никулина и Софико Арифджанову

В Краснодаре из-за нападения на издателей moloko+ Павла Никулина и Софико Арифджанову завели уголовное дело по части 2 статьи 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Об этом сообщил адвокат Алексей Аванесян.

15 июля двое мужчин в масках распылили в лицо журналистам перцовый газ из баллончика с криками «Хэллоу, Украина!». Журналисты приехали в Краснодар для презентации нового альманаха moloko+, назначенной на 15 июля.

За день до этого неизвестные люди в штатском, которые представились сотрудниками уголовного розыска, задержали Арифджанову и Анастасию Кухаренко, волонтера Культурного Центра «Типография», где должна пройти презентация. Их освободили вечером того же дня.