На «Яндекс.Картах» Москвы появился Анин сад

«Анин сад» на «Яндекс.Картах»

На сервисе «Яндекс.Карты» начал отображаться «Анин сад», который появился у редакции «Новой газеты» 13 июля в память об убитой журналистке Анне Политковской.

Во время открытия читатели и друзья «Новой газеты» вместе с журналистами посадили цветы рядом с редакцией в память об убитой журналистке. На церемонии открытия присутствовали сын Политковской Илья и ее мама Раиса Мазепа. На ней также были послы Португалии, Испании, Латвии, Германии, Великобритании и других государств.

До этого в России не было ни улочки, ни переулка, которые увековечили бы имя нашей коллеги. Но теперь есть Анин сад.

Напомним, журналистка «Новой газеты» Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома на улице Лесная в Москве.

В 2014 году Мосгорсуд приговорил чеченцев Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева к пожизненному лишению свободы, признав первого исполнителем, а второго – организатором убийства. Еще трое мужчин, которые были посредниками в организации преступления – Сергей Хаджикурбанов, Ибрагим и Джабраил Махмудовы – приговорены к 20, 12 и 14 годам колонии соответственно. Ранее также был осужден еще один фигурант уголовного дела, бывший милиционер Дмитрий Павлюченков, который признал свою вину. В 2012 году его приговорили к 11 годам колонии.

Европейский суд по правам человека признал, что расследование убийства Анны Политковской не было эффективным. Ее дети, мать и сестра жаловались на неэффективное расследование в России убийства обозревателя «Новой газеты», указывая, что за годы, прошедшие с момента убийства, следствие так и не установило заказчика и не предприняло достаточных мер для всестороннего и эффективного расследования преступления. ЕСПЧ в этой части согласился с заявителями и присудил им компенсацию в размере 20 тысяч евро. Он подчеркнул, что по итогам расследования убийства Политковской осуждены шесть мужчин, причастных к нему, но отметил, что «расследование такого убийства не может считаться адекватным, если не предпринято никаких усилий для определения лица, которое заказало и заплатило за это убийство».

Заказчики убийства журналистки до сих пор не найдены.