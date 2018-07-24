Стрелявшего в Four Seasons экс-сенатора Умара Джабраилова исключили из «Единой России»

Бывшего сенатора от Чеченской республики Умара Джабраилова исключили из партии «Единая Россия». Об этом агентству «Москва» сообщила его адвокат Зима Бочалова.

По ее словам, устав партии не обязывал лишать Джабраилова членства «Единой России». «Это норма не является императивной, то есть при желании “ЕР” могла не только не исключать его, но и удержать», — рассказала защита.

Сам Джабраилов заявил, что не совершил ничего, что могло бы дискредитировать политику «Единой России». Он добавил, что инцидент в Four Seasons не может быть причиной того, «чтобы человека огульно оклеветали и лишили возможности быть активным членом» партии, пишет РБК.

Ранее в ноябре 2017 года суд признал Джабраилова виновным в хулиганстве с применением оружия после стрельбы в гостиничном номере отеля Four Seasons в центре Москвы и назначил ему штраф в размере 500 тысяч рублей.

Сам инцидент произошел в августе прошлого года. Сообщалось, что Джабраилов выстретил в потолок гостиницы из наградного пистолета, находясь по действием наркотиков.

После возбуждения уголовного дела партия решила приостановить членство Джабраилова. Позднее сенатор написал заявление на его возобновление, но оно было отклонено.