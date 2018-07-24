Четыре группы отказались играть на «Нашествии» из-за сотрудничества организаторов фестиваля с Минобороны

Рок-группы «Йорш», «Элизиум», «Пошлая Молли» и «Порнофильмы» отказались от участия в музыкальном рок-фестивале «Нашествие» из-за участия в мероприятии Министерства обороны России. Такая информация была опубликована на страницах групп в социальной сети «ВКонтакте».

«Нам поступила информация от организаторов — сотрудничество фестиваля и Министерства обороны все же продолжится, хотя 2 месяца назад, когда мы соглашались на участие, информация была обратной. Никакой пропаганды милитаризма — это было нашим главным условием участия в фестивале “Нашествие”», — говорится в заявлении группы «Порнофильмы».

«В данной ситуации, отказ от участия — единственный возможный вариант для группы “Элизиум”. Пацифизм и антимилитаризм — для нас не пустые слова», — написали рок-музыканты.

Фестиваль «Нашествие» в 20-й раз пройдет в начале августа в селе Большое Завидово Тверской области. Как пишет РБК, Минобороны принимает участие в мероприятии с 2013 года. Ведомство организует экспозицию военной техники и пункт приема на контрактную службу. Кроме того, министерство проводит различные патриотические акции и шоу, в частности приземление парашютистов.