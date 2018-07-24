Новая газета

Сенцов

72-й день бессрочной голодовки

Трамп предупредил о попытке России вмешаться в выборы в Конгресс США

Политика

2
 

Президент США Дональд Трамп предупредил о возможном вмешательстве России в предстоящие выборы в американский Конгресс в 2018 году.

​«Я очень обеспокоен тем, что Россия предпримет все усилия, чтобы повлиять на предстоящие выборы. Так как ни один другой президент не столь жесток по отношению к России, как я, они будут изо всех сил подталкивать демократов. Они точно не хотят Трампа!» — написал Трамп в своем твиттере.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут в начале ноября 2018 года. В рамках голосования планируется переизбрать всех членов Палаты представителей, треть сенаторов и большинство губернаторов штатов страны.

Ранее 13 июля, накануне встречи Трампа и президента России Владимира Путина, США предъявили обвинения 12 российским гражданам, которые, по данным американской стороны, являются сотрудниками Главного разведывательного управления. По версии обвинения, начиная с марта 2016 года, они использовали различные средства для взломов аккаунтов волонтеров и работников кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

В феврале 2018 года Минюст США предъявил обвинения 13 гражданам России и трем компаниям за вмешательства в выборы президента США. По версии следствия, «Агентство интернет-исследований», возглавляемое Евгением Пригожиным, с 2014 года создавало в соцсетях аккаунты граждан США, через которые вела политические дебаты, чем повлияла на ход выборов. Россия все обвинения во вмешательстве во внутренние дела США отрицает.

Теги:
демократы, вмешательство, выборы, трамп, ek
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera