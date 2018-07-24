Трамп предупредил о попытке России вмешаться в выборы в Конгресс США

Президент США Дональд Трамп предупредил о возможном вмешательстве России в предстоящие выборы в американский Конгресс в 2018 году.

I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 24, 2018

​«Я очень обеспокоен тем, что Россия предпримет все усилия, чтобы повлиять на предстоящие выборы. Так как ни один другой президент не столь жесток по отношению к России, как я, они будут изо всех сил подталкивать демократов. Они точно не хотят Трампа!» — написал Трамп в своем твиттере.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут в начале ноября 2018 года. В рамках голосования планируется переизбрать всех членов Палаты представителей, треть сенаторов и большинство губернаторов штатов страны.

Ранее 13 июля, накануне встречи Трампа и президента России Владимира Путина, США предъявили обвинения 12 российским гражданам, которые, по данным американской стороны, являются сотрудниками Главного разведывательного управления. По версии обвинения, начиная с марта 2016 года, они использовали различные средства для взломов аккаунтов волонтеров и работников кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

В феврале 2018 года Минюст США предъявил обвинения 13 гражданам России и трем компаниям за вмешательства в выборы президента США. По версии следствия, «Агентство интернет-исследований», возглавляемое Евгением Пригожиным, с 2014 года создавало в соцсетях аккаунты граждан США, через которые вела политические дебаты, чем повлияла на ход выборов. Россия все обвинения во вмешательстве во внутренние дела США отрицает.