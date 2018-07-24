В Совете Федерации разработали законопроект о запрете клеток и «аквариумов» в судах

В Совете Федерации разработали законопроект, запрещающие металлические клетки и прозрачные коробки («аквариумы») в залах суда. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По его словам, когда подсудимый находится в клетке, на него оказывается давление, в первую очередь — психологическое. «Возьмем простой пример, когда подсудимому ранее была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Он из дома приезжает в суд и сразу же оказывается в клетке — это уже элемент психологического давления», — рассказал парламентарий.

Клишас отметил, что в случае принятия законопроекта в судах потребуется усиление режима безопасности.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к Верховному суду с требованием решить проблему с ограждающими конструкциями в залах судов: «Необходимо, чтобы было так, как в европейских судах — чтобы подсудимый сидел за столом, рядом со своим адвокатом». Исключение, по ее словам, должны составлять особо опасные преступники.

Впервые клетка была задействована во время судебного процесса над серийным убийцей Андреем Чикатило в 1992 году. Его оградили от родственников жертв для предотвращения самосуда. С 1994 года клетки появились в многих залах судов, а с 2004 года их начали заменять светопрозрачными модульными кабинами.