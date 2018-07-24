Минторг США разрешил «Русалу» беспошлинно ввезти один из видов алюминиевого сплава

Министерство торговли США разрешило дочерней компании «Русала» — Rusal America — беспошлинно ввезти один из видов алюминиевых сплавов (АА6005А), который используется в инженерно-строительных конструкциях.

Компания сможет ввезти в США 3 тысячи тонн данного сплава без 10-процентного налога до 19 июля 2019 года.

«Исключение предоставляется только на заявленный поставщиком объем металла в соответствии с заполненной формой на исключение», — говорится в решение Минторга, оказавшееся в распоряжении Интерфакса. Остальные обращения «Русала» ведомство отклонило.

Согласно экспертным оценкам, в США наблюдается дефицит алюминия. По прогнозам, в 2019 году спрос на него составит 5,8 миллионов тонн, в то время как местные компании могут производить менее 1 миллиона тонн в год.

В марте президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на импорт алюминия и 25-процентных — на ввоз стали. Москва ответила «зеркальными» мерами, введя пошлины в размере от 25% до 40% на импорт строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования и оптоволокон из США.

25-процентные таможенные пошлины также введены Трампом в отношении Канады, Мексики, Китая и Европейского союза. В ответ страны приняли аналогичные меры по тарифами на импорт американских товаров.