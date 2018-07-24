Адвокат: оперативники ФСИН отговаривают заключенных от дачи показаний по делу о пытках в ярославской колонии

Оперативные сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ярославской области отговаривают осужденных от дачи показаний об избиениях в исправительной колонии №1. Об этом «Эху Москвы» рассказала адвокат Ирина Бирюкова, обнародовавшая видео с пытками заключенного.

«Мне приходит информация из Ярославля о том, что оперативный сотрудник Антон Новоселов и старший оперативный сотрудник Виктор Липский вызывают осужденных, которые разговаривали с прокурорами, приезжавшими их опрашивать по фактам возможных пыток, и уговаривают их отказаться от своих показаний», — рассказала она.

По словам Бирюковой, ей известно не менее чем о 50 жалобах от заключенных.

Ранее «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+), которое оказалось в распоряжении «Общественного вердикта». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют заключенного Евгения Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Во ФСИН заявили, что осужденный провоцировал сотрудников колонии.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), шестеро участников избиения задержаны. СК также начал проверку в отношении следователя Радиона Свирского, который отказал в 2017 году в возбуждении уголовного дела по факту избиений в исправительной колонии. Дело о пытках передали в центральный аппарат СК.