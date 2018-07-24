«Россети» выдали сотрудникам компании памятку о правилах поведения в Дагестане

Государственная компания «Россети» выдала сотрудникам буклеты, в которых попросила не «передвигаться в темное время суток» из-за «импульсивных» жителей Дагестана. Подлинность памятки подтвердили «Дождю» в пресс-службе компании.

«Жители Кавказа — особенно молодежь — довольно импульсивны и стиль вождения у них соответствующий», — приводит телеканал цитату из буклета.

Пресс-секретарь «Россетей» Дмитрий Бобков объяснил, что компания не хотела никого обидеть: у жителей Дагестана «импульсивный стиль вождения, хотя это и не значит, что незаконный».

В буклете также посоветовали мужчинами не носить серьги, шорты, а также иметь длинные волосы: на них «будут недоброжелательно смотреть», хотя проблем это и не вызовет. Кроме того, в памятке есть пункт о запрете на общение и флирт с незнакомыми женщинами, поскольку «это может иметь непредсказуемые последствия».

Женщинам порекомендовали не надевать брюки и короткие юбки, а также воздержаться от курения: «Помните, что, глядя на вас, местные жители формируют собственное представление о вас и о культуре вашей малой родины», — говорится в буклете.

20 июля в Дагестане начались учения «Россетей». 2,2 тысячи сотрудников компании учат, как ликвидировать аварии и как экономить на энергопотерях.