Трамп предложил ЕС отказаться от таможенных пошлин на взаимной основе

Президент США Дональд Трамп предложил странам Европейского союза (ЕС) отказаться от таможенных пошлин на взаимной основе.

«У меня есть для них идея. И США, и ЕС отказываются от всех пошлин, барьеров и субсидий! Наконец, мы сможем говорить о свободной торговле и свободной экономике. Надеюсь, что они это сделают. Мы готовы, но они не согласятся», — написал он в твиттере накануне визита главы Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера в Вашингтон.

The European Union is coming to Washington tomorrow to negotiate a deal on Trade. I have an idea for them. Both the U.S. and the E.U. drop all Tariffs, Barriers and Subsidies! That would finally be called Free Market and Fair Trade! Hope they do it, we are ready - but they won’t! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2018

Ранее Трамп ввел таможенные пошлина на алюминий, сталь, а также некоторые другие товары из ЕС, Канады, Мексики, Китая и России. Страны ответили «зеркальными» мерами, введя ограничения на импорт американской продукции.

В июне американский лидер пригрозил 20-процентными пошлинами на автомобили, ввозимые из стран Евросоюза, если Брюссель не отменит торговые барьеры на товары из США.