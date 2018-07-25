Новая газета

Сенцов

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Трамп предложил ЕС отказаться от таможенных пошлин на взаимной основе

Экономика

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Президент США Дональд Трамп предложил странам Европейского союза (ЕС) отказаться от таможенных пошлин на взаимной основе.

«У меня есть для них идея. И США, и ЕС отказываются от всех пошлин, барьеров и субсидий! Наконец, мы сможем говорить о свободной торговле и свободной экономике. Надеюсь, что они это сделают. Мы готовы, но они не согласятся», — написал он в твиттере накануне визита главы Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера в Вашингтон.

Ранее Трамп ввел таможенные пошлина на алюминий, сталь, а также некоторые другие товары из ЕС, Канады, Мексики, Китая и России. Страны ответили «зеркальными» мерами, введя ограничения на импорт американской продукции.

В июне американский лидер пригрозил 20-процентными пошлинами на автомобили, ввозимые из стран Евросоюза, если Брюссель не отменит торговые барьеры на товары из США.

Теги:
пошлины, евросоюз, трамп , ek
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