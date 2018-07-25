Прокуратура Забайкальского края возбудила дело после начала голодовки шахтеров из-за невыплаты зарплат

Прокуратура Тунгокоченского района Забайкальского края возбудила административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение) на Дарасунском руднике.

Предприятие могут оштрафовать на 50 тысяч рублей. «По состоянию на 24 июля 2018 года задолженность по выплате заработной платы за май-июнь 2018 года перед работниками составляет около 32 миллионов рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее 63 шахтера Дарасунского рудника объявили голодовку из-за невыплаты зарплат. Они ночевали в здании предприятия, их обеспечили спальными принадлежностями и водой.

В сентябре 2017 года работники шахты также объявляли голодовку из-за задержек зарплат. Сначала в акции протеста участвовали 20 человек — работники рудника, ранее сокращенные с предприятия без погашения долгов по зарплате. Всего тогда уволили около 500 работников, и никто из них не получил расчетные выплаты. Через три дня после начала акции шахтерам все же выплатили зарплату, и они прекратили забастовку.