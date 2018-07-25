Авиакомпании предупредили о росте цен на билеты из-за повышения топливного сбора

Авиакомпании сообщили о росте цен на билеты из-за повышения цен на топливо, пишет «Коммерсант».

В письме «Аэрофлота», оказавшегося в распоряжении издания, говорится, что повышение составит 200 рублей на полеты для экономкласса и «комфорта» и 400 рублей для бизнес-класса. Рост цен затронет все внутренние авиарейсы компании (исключение составит лоукостер «Победа»).

Письмо «Аэрофлота» подтвердили сервисы по онлайн-бронированию OneTwoTrip и Biletix. Последний заявил, что планирует компенсировать рост топливного сбора за собственный счет.

Источники «Коммерсанта» сообщают о росте топливных сборов на 20-40 евро на международных рейсах. Стоимость пакетных туров зимой может вырасти на 10%.

«Рост топливных сборов связан со скачком оптовых цен на нефтепродукты, в том числе на авиакеросин, этой весной, после чего правительству пришлось понизить акцизы для торможения роста стоимости топлива», — пишет газета.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщала, что цены на авиатопливо в июня 2017 года по настоящее время увеличились почти на 45%. Авиакеросин подорожал на 2,7% до 50,8 тысяч рублей за тонну, следует из данных Росавиации.