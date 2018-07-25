В Ярославле начали заключать под стражу сотрудников ФСИН по делу о пытках в колонии. Суд арестовал четырех обвиняемых

обновление Заместителю начальника ИК-1 по воспитательной части Ивану Калашникову продлили срок задержания на 72 часа до 28 июля, сообщает 76.ru. Суд счел представленные доказательства неубедительными для ареста. Суд арестовал на два месяца заместителя дежурного Игоря Богданова. «На видео себя не узнаю, для меня эта новость новая», — заявил он на суде. Богданов сообщил, что был отстранен от службы, но не уволен. Сейчас он занимается облагораживанием территории колонии. В ходе заседания было установлено, что он состоит в гражданском браке, у сожительницы есть ребенок пяти лет. Игорь Богданов, 31 год, среднее техническое образование, жена, ребёнок, ипотека до 2047 года, награды за участие в грузинской войне, почетный донор. Четвёртый арестованный за пытки в Ярославской колонииhttps://t.co/yShyJYY1Df pic.twitter.com/smbOkOxc51 — Катя (@sovkusomsahara) July 25, 2018

В Заволжском районом суде Ярославля рассматриваются дела об избрании меры пресечения шести задержанным сотрудникам ИК-1, которые фигурируют в видео с избиением заключенного Евгения Макарова, передает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Сергей Драчев. Фото: Светлана Виданова / специально для «Новой газеты»

Первым суд арестовал на два месяца, до 22 сентября, младшего инспектора отдела безопасности Сергея Драчева. Его обвинили в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы. Драчев признал свою вину в причастности к избиению Макарова. Его причастность подтверждается показаниями другого сотрудника колонии. В ходе заседания было установлено, что Драчев женат, у него есть малолетний ребенок.

Параллельно суд вынес решение по делу старшего инспектора отдела безопасности Максима Яблокова. Его также арестовали на два месяца. В ходе заседания была установлена его личность. Яблокову 24 года, он уроженец Углича, с высшим образованием, состоит в гражданском браке, у сожительницы есть трехлетняя дочь. Яблоков уже был судим за кражу, но в 2009 году уголовное дело в отношении него прекратили.

Максим Яблоков. Фото: Светлана Виданова / специально для «Новой газеты»

«Применима лишь одна мера пресечения — заключение под стражу», — зачитал ходатайство следователь. Следствие считает, что Яблоков может скрыться от суда или, оставшись на свободе, оказать воздействие на потерпевшего — «как психическое, так и физическое», так как он знает, где содержится потерпевший по делу и свидетели.

Адвокат предоставил суду бумагу о явке с повинной, подозреваемый готов идти на сделку со следствием. В явке с повинной он пишет, что «раскаивается в содеянном». При допросе Яблоков подтвердил, что действительно наносил удары неустановленными предметами, руками и ногами заключенному Макарову. Сегодня в суде он отказался от возможности высказаться.

Арест на два месяца назначили также замначальнику оперативного отделения Сергею Ефремову. Сначала он признал, что «похлопал по голове» Макарова, но потом согласился, что нанес один удар. Он просил не заключать его под стражу: у него есть маленький ребенок и необходимость выплачивать ипотеку. Ефремов предоставил суду бумагу о явке с повинной и согласился сотрудничать со следствием.

Сергей Ефремов. Фото: Светлана Виданова / специально для «Новой газеты»

Потерпевший Евгений Макаров, который до сих пор отбывает наказание в ИК-1, надлежащим образом извещен о сегодняшних заседаниях в суде, сообщил судья в ходе процесса. Прокуроры приобщили бумагу о том, что Макаров в судебных заседаниях участвовать не желает.

Фигурантов видео, опубликованного «Новой газетой», по словам следователя, помог идентифицировать врио начальника ИК-1 Владимир Московский.

20 июля «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+), которое оказалось в распоряжении «Общественного вердикта». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют заключенного Евгения Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Во ФСИН заявили, что осужденный провоцировал сотрудников колонии.

СК также начал проверку в отношении следователя Радиона Свирского, который отказал в 2017 году в возбуждении уголовного дела по факту избиений в исправительной колонии. Дело о пытках передали в центральный аппарат СК. Ранее адвокату Ирине Бирюковой стало известно не менее чем о 50 жалобах на сотрудников ФСИН, которые отговаривали осужденных от дачи показаний об избиениях.