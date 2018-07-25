СК завел уголовное дело о мошенничестве на гендиректора НПО имени Лавочкина

В отношении генерального директора НПО имени С. А. Лавочкина Сергея Лемешевского возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

Лемешевского обвинили в хищении средств на сумму 330 миллионов рублей путем фиктивной оплаты юридическиз услуг адвокатской конторы «Третьяков и партнеры».

По информации госкорпорации, Лемешевский уйдет в отставку 2 августа. Исполняющим обязанности руководителя предприятия назначили замгендиректора по безопасности Харуна Карчаева.

«Роскосмос» объявил о проведении дополнительных проверок в отношении руководителей предприятия.

Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина занимается проектирование, изготовлением и испытанием ключевых автоматических космических аппаратов для научных исследований, говорится на сайте организации.