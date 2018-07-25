В Москве состоялась акция протеста против открытия бутика в Расстрельном Доме

В ночь с 24 на 25 июля в Москве на Никольской улице состоялась акция протеста против открытия парфюмерного магазина в здании, где в 1935-1950-м годах располагалась Военная коллегия Верховного Суда СССР. Ее провела организация «Декоммунизация». Участники акции наклеили на строительные леса Расстрельного Дома баннер с изображением одной из расстрелянных в 1935-50-е годы.

Фото: «Новая газета»

Акция длилась около 20 минут, среди прочих в ней поучаствовали лидер «Декоммунизации» Дмитрий Энтео и участница Pussy Riot Мария Алехина.

Протестующие наклеили баннер, после чего произнесли речь о важности создания музея политических репрессий в Расстрельном Доме: «Более тридцати тысяч человек получили здесь расстрельные приговоры, в том числе режиссер Мейерхольд, писатели Бабель и Пиньяк, сотни профессоров, докторов наук и самых обычных людей. Многих из них в последствии реабилитировали».

«Это здание — уникальное место в московской топографии террора. Здесь, безусловно, должен быть музей политических репрессий. Люди должны помнить о том, что здесь происходило», — заявил Энтео.

В этом здании по адресу Никольская, 23 в 2019 году планируется открытие бутика Chanel.