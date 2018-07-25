Хакеры пригрозили администрации Домодедово взломом систем и потребовали выкуп в биткоинах

Администрация Домодедово получила электронное письмо с угрозами навредить навигационной системе. Об этом Интерфаксу сообщил источник в службе аэропорта.

Неизвестные потребовали выкуп в несколько сотен биткоинов.

В свою очередь в пресс-службе аэропорта заявили, что работе Домодедово ничто не угрожает: «Предприняты усиленные механизмы контроля и безопасности. Аэропорт предпринял исчерпывающие меры, чтобы безопасность пассажиров не подвергалась угрозе».

Ранее в Лос-Анджелесе на больницу совершили кибератаку. Хакеры взломали доступ к компьютерной системе. Чтобы восстановить ее работу, руководству госпиталя пришлось выплатить мошенникам 17 тысяч долларов биткоинами.