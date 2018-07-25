В Североуральске восстановили подачу питьевой воды спустя 9 дней

В городе Североуральск Свердловской области восстановили подачу питьевой воды, сообщается на сайте администрации Североуральского городского округа.

«Получено окончательное заключение Роспотребнадзора с подтверждением соответствия качества воды требованиям СанПин «Питьевая вода», — говорится в сообщении.

С 16 июля вода в водопроводе стала непригодной для питья. Это произошло из-за обвала русла реки Калья.

Спустя два дня власти города распорядились организовать экстренное снабжение питьевой водой. В городе создали пункты бесплатной выдачи воды: по два литра на человека при предъявлении паспорта. По словам местных жителей, бутилированная вода закончилась в магазинах еще 17 июля.