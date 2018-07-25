Татьяна Москалькова предложила перевести под домашний арест фигуранток дела «Нового величия» Павликову и Дубовик

Уполномоченная по правам человека при президенте Татьяна Москалькова в интервью РБК выступила за перевод фигуранток дела «Нового величия» Анны Павликовой и Марии Дубовик под домашний арест. Сейчас они под арестом в московских СИЗО.

«Было бы справедливым заменить им меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест» — заявила она в ответ на реплику интервьювера, сравнившего дело «Нового величия» с «пензенским делом».

Аппеляция на арест Анны Павликовой состоится 26 июля в Мосгорсуде в 15:00. В настоящее время Павликова находится в СИЗО-1 «Матросская тишина», куда была переведена в мае из СИЗО-6 «Печатники» после обследования в гражданской больнице из-за ухудшения здоровья. Мария Дубовик находится в СИЗО «Печатники». Как ранее писали «ОВД-Инфо», недавно ее перевели в 4-местную камеру из 30-местной.

Мать Анны Павликовой в разговоре с «Новой» сообщала о состоянии здоровья дочери после пребывания в СИЗО «Печатники»: «…явный гормональный сбой, скачет давление, головные боли мучают, вес она очень набирает, а аппетита нет, ест мало». До этого об обострении у девушки проблем с сердцем рассказывала адвокат Павликовой Ольга Карлова: «Из-за того, что Аня не проходит должного лечения, у нее обострились симптомы болезни — страшная тахикардия, судороги в ногах».

Напомним, 16 марта Дорогомиловский районный суд Москвы заключилпод стражу на два месяца десять активистов движения «Новое величие». Их обвиняют по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Обвинение против активистов построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках «оперативного внедрения».

Согласно показаниям участников движения, активистам предложил преобразовать оппозиционный чат в политическое движение, написал политическую программу «Новому величию» и арендовал помещение для проведения «учредительных собраний» штатный сотрудник ФСБ под ником «Руслан Д.».