Участника Pussy Riot Петра Верзилова оштрафовали на полторы тысячи рублей за незаконное ношение полицейской формы (ст. 17.12 КоАП). У него также изъяли форму. Об этом сообщает «Медиазона».

Адвокат Верзилова Николай Васильев в ходе заседания ходатайствовал о привлечении к нему прокурора для соблюдения принципа состязательности сторон, но суд ему отказал. Также Васильев просил вызвать полицейских, которые досматривали Верзилова и изымали у него форму. Это ходатайство суд также не удовлетворил.

Напомним, четверо участников Pussy Riot, Петр Верзилов, Ольга Пахтусова, Ольга Курачева и Вероника Никульшина, выбежали на поле в полицейской форме во время второго тайма финального матча чемпионата мира по футболу, который проходил 15 июля.

Своей акцией активисты потребовали освобождения политзаключенных, а также прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах. Они приурочили свою акцию «Милиционер вступает в Игру» к годовщине поэта Дмитрия Пригова, автора цикла «Апофеоз милицанера».

Хамовнический суд Москвы 16 июля приговорил участников акции Pussy Riot к 15 суткам ареста с наложением запрета на посещение официальных спортивных мероприятий на 3 года по статье о грубом нарушении правил поведения на официальных спортивных мероприятиях (ч. 3 ст. 20.31 КоАП). Мосгорсуд признал их арест законным.