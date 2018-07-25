Участника Pussy Riot Петра Верзилова оштрафовали на полторы тысячи рублей за незаконное ношение полицейской формы
Участника Pussy Riot Петра Верзилова оштрафовали на полторы тысячи рублей за незаконное ношение полицейской формы (ст. 17.12 КоАП). У него также изъяли форму. Об этом сообщает «Медиазона».
Адвокат Верзилова Николай Васильев в ходе заседания ходатайствовал о привлечении к нему прокурора для соблюдения принципа состязательности сторон, но суд ему отказал. Также Васильев просил вызвать полицейских, которые досматривали Верзилова и изымали у него форму. Это ходатайство суд также не удовлетворил.
Напомним, четверо участников Pussy Riot, Петр Верзилов, Ольга Пахтусова, Ольга Курачева и Вероника Никульшина, выбежали на поле в полицейской форме во время второго тайма финального матча чемпионата мира по футболу, который проходил 15 июля.
Своей акцией активисты потребовали освобождения политзаключенных, а также прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах. Они приурочили свою акцию «Милиционер вступает в Игру» к годовщине поэта Дмитрия Пригова, автора цикла «Апофеоз милицанера».
Хамовнический суд Москвы 16 июля приговорил участников акции Pussy Riot к 15 суткам ареста с наложением запрета на посещение официальных спортивных мероприятий на 3 года по статье о грубом нарушении правил поведения на официальных спортивных мероприятиях (ч. 3 ст. 20.31 КоАП). Мосгорсуд признал их арест законным.