СК заочно предъявил обвинение экс-министру обороны Украины

Следственный комитет (СК) России заочно предъявил обвинение бывшему министру обороны Украины Анатолию Гриценко в публичных призывах к подрыву поездов на территории России, об этом сообщается на сайте ведомства.

Причастность Гриценко к преступлению, совершенному 16 июля 2014 года, была установлена с помощью портретных и лингвистических экспертиз.

«По данным следствия, в указанный день в ходе прямой трансляции онлайн-конференции телерадиокомпании «Студия 1+1» Гриценко выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва железнодорожных поездов», — говорится в сообщении СК.

В отношении Гриценко возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК). Как сообщили в СК, данный эпизод был выявлен Главным следственным управлением СК во время расследования уголовного дела в отношении Гриценко о призывах к осуществлению террористической деятельности на территории Москвы и Таганрога в телевизионном эфире канала «112 Украина» в июле 2017 года. В сообщении СК также говорится, что оба уголовных дела в отношении Гриценко соединены в одно производство.

СК возбудил первое уголовное дело в отношении Гриценко в декабре 2017 года. Он в июле 2017 года в эфире канала «112 Украина» комментировал взрыв автомобиля командира спецназа главного управления разведки Минобороны Максима Шаповала. В СК посчитали, что Гриценко тогда выступил с призывом к подрыву автомобилей в Москве и Таганроге.