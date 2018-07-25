Арестованных в Петербурге фигурантов «пензенского дела» обнаружили в СИЗО Ярославля

Фигурантов «пензенского дела» Виктора Филинкова, Юлия Бояршинова, Игоря Шишкина конвоировали в СИЗО-1 Ярославля, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на девушку, пришедшую сделать им передачу.

Сотрудники СИЗО заявили источнику «ОВД-Инфо», что те едут транзитом — и сделать передачу не получится. После этого одна из сотрудниц порвала заявление девушки. Сама она пришла в СИЗО-1 Ярославля, не будучи до конца уверенной в том, что найдет там фигурантов дела «Сети».

Все трое были задержаны в Санкт-Петербурге в январе 2018 года. Как сообщали члены ОНК Санкт-Петербурга, их вывезли из СИЗО Петербурга и Ленобласти 20 и 21 июля. Ранее жена Виктора Филинкова сообщала «ОВД-инфо», что ее мужа и Юлия Бояршинова собираются этапировать в СИЗО Пензы для проведения следственных действий.

Напомним, по «пензенскому делу» в Санкт- Петербурге и Пензе проходят 11 человек. По версии следствия, сообщество «Сеть» готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу. Фигуранты дела рассказывали, что их пытали электротоком и требовали дать признательные показания.

В октябре 2017 года в Пензе по делу «Сети» арестовали пятерых человек — Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского, Егора Зорина, Василия Куксова и Андрея Чернова. Из Петербурга также доставили Армана Сагынбаева. В конце января в Петербурге были задержаны Игорь Шишкин, Виктор Филинков и Юлий Бояршинов (последнему обвинение в участии в террористическом сообществе «Сеть» по ч.2 ст.205.4 УК предъявили в апреле). В июле в Пензе были арестованы еще два фигуранта — Михаил Кульков и Максим Иванкин.