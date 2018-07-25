Исполняющий обязанности генерального директора НПО «Техномаш» ушел в отставку

Глава НПО «Техномаш», которое входит в периметр госкорпорации «Роскосмос», Дмитрий Панов ушел в отставку. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Роскосмоса».

Панову предложат продолжить работу на одном из предприятий ракетно-космической отрасли, но на каком именно, не уточняется. Исполняющим обязанности генерального директора предприятия «Техномаш» станет Владимир Власюк, который занимал должность гендиректора акционерного общества (АО)«Изумруд».

Панов работал в «Техномаше» с 2012 года. Трудовые отношения с ним предприятие прекратит 3 августа.

Ранее сообщалось, что 2 августа уйдет в отставку генеральный директор другого предприятия «Роскосмоса», НПО имени С. А. Лавочкина, Сергей Лемешевский. СК возбудил в отношении него уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Лемешевского обвинили в хищении средств на сумму 330 миллионов рублей путем фиктивной оплаты юридических услуг адвокатской конторы «Третьяков и партнеры».