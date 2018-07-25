Госдума одобрила закон о регистрации автомобилей без посещения ГИБДД

Государственная дума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект об упрощенной регистрации новых автомобилей без посещения ГИБДД, пишет РИА Новости.

Согласно документу, покупатели смогут ставить на учет машины непосредственно у официальных дилеров. Для этого продавцам необходимо будет оформить договор с производителем или его представителем, а также создать штат квалифицированных сотрудников.

Кроме того, законопроект предполагает разделить термины «государственный регистрационный номер» (сочетание букв и цифр) и «государственный регистрационный знак» (металлическая табличка).

ГИБДД будет назначать номер автомобиля, а знаки владелец транспортного средства будет получать у аккредитованных частных компаний-изготовителей самостоятельно.

Законопроект был внесен в Госдуму в 2011 году. После первого чтения в 2013 году документ находился на доработке.