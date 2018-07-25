СК: в деле Серебренникова «достаточно доказательств виновности его фигурантов»

В уголовном деле режиссера Кирилла Серебренникова «достаточно доказательств виновности его фигурантов». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исполняющего обязанности замруководителя главного управления (ГУ) по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СК) Сергея Голкина.

Голкин сказал, что все смогут убедиться в виновности фигурантов дела, «когда над ними начнется публичный судебный процесс». Он также рассказал, что у Серебренникова была доверенность на управление всеми финансами проекта «Платформа», но, по версии следствия, средства расходовались не на него, а на «совершенно иные цели».

По словам Голкина, свидетели рассказали, что обращали внимание директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум, которая также является фигурантом дела, на подозрительные платежи, но она ничего не предпринимала, а лишь продлевала финансирование.

Ранее суд продлил арест Серебренникову до 22 августа, Апфельбаум – до 19 сентября. До этого Басманный суд Москвы обязал защиту Серебренникова завершить ознакомление с материалами уголовного дела до 1 сентября, а Мосгорсуд отменил постановление Басманного суда Москвы, которое обязывало Серебренникова ознакомиться с материалами уголовного дела до 19 июля, и вернул дело на новое рассмотрение.

Напомним, в январе Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии», обвиняемых в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».

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Сумма ущерба составила 133 млн рублей. Все фигуранты дела, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, сотрудничающей со следствием, не признают свою вину.

Серебренников находится под домашним арестом с августа 2017 года.