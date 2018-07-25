В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после смерти заключенного в колонии

Руководитель общественной организации «Правовая основа» Алексей Соколов обратился в прокуратуру Свердловской области с просьбой проверить смерть заключенного в исправительной колонии №10 в Чкаловском районе Екатеринбурга — по словам его сокамерников, тот умер после объявления голодовки.

Региональная прокуратура сообщила Интерфаксу, что пока что не получила обращение, однако начала проверку по факту смерти.

Заключенный погиб 30 июня. В 5 утра он обратился к сотрудникам колонии с жалобой о резком ухудшении здоровья. По словам пресс-службы регионального управления ФСИН информагенству, в медчасть колонии его доставили уже без сознания, и уже в 5:45 он скончался. По словам ФСИНа, причина смерти не установлена — «смерть неясной этиологии», признаков насильственной смерти обнаружено не было.

О его смерти правозащитникам сообщили другие заключенные, которые жили с ним в одном отряде. Они обнаружили его отсутствие уже в июле и связали это с его словами администрации колонии — из-за конфликта тот заявлял, что объявит голодовку. После этого заключенные погибшего уже не видели. Соколов рассказал, что администрация колонии признала случай смерти и предоставила справку, что тот умер от сердечной недостаточности.

Точная причина конфликта также не известна до конца. Сокамерники только рассказали, что он вероятно был связан с «производственной деятельностью». «По информации из колонии, погибший работал и соблюдал режим. Неизвестно с чем мог быть связан конфликт: может, ему денег не доплатили, может, обманули в чем-то — не могу сказать», — предполагает Соколов.

В свердловском управлении ФСИН отрицают факт голодовки, поскольку отказ от пищи не был зафиксирован в ежедневных сводках, и заявляют, что 30-дневная проверка по факту его смерти еще не завершена.

Однако в колонии правозащитникам заявили, что уголовное дело возбуждать не будут, ведь, согласно результатам проверки, смерть произошла по естественным причинам. Соколов сказал, что не доверяет внутренней проверке ФСИН — поэтому и обратился в прокуратуру.

Со слов обратившихся к нему заключенных до конца не понятно, начал ли погибший держать голодовку или только объявил о ней. «Если допустить, что он объявил голодовку, то сердечная недостаточность могла произойти после отказа от пищи. Причины может установить только тщательная проверка», — рассказал он.

Ранее глава ФСИН Геннадий Корниенко постановил создать в регионах России комиссии по рассмотрению заявлений о жалобах на пытки в исправительных колониях за прошлый год. Интерфакс связал его указания с публикацией «Новой» оказавшейся в распоряжении «Общественного вердикта» видеозаписи пыток (18+) в ярославской исправительной колонии №1.