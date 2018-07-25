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Сенцов

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ФИФА опубликовала состав символической сборной ЧМ-2018 по версии болельщиков

Спорт

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Международная федерация футбола (ФИФА) назвала символическую сборную чемпионата мира-2018, состав которой был выбран путем голосования среди болельщиков.

Наибольшее число голосов набрал полузащитник национальной команды Хорватии Лука Модрич, его команда впервые в истории заняла второе место на чемпионате мира. 

Больше всего игроков — трое — представляют в символической сборной команду Бразилии, которая закончила выступление на турнире в четвертьфинале.

Состав символической сборной ЧМ-2018:

  • Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия)
  • Защитники: Диего Годин (Уругвай), Марсело (Бразилия), Тиаго Силва (Бразилия), Рафаэль Варан (Франция)
  • Полузащитники: Филиппе Коутиньо (Бразилия), Кевин де Брюйне (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия)
  • Нападающие: Харри Кейн (Англия), Килиан Мбаппе (Франция), Криштиану Роналду (Португалия)

Ранее тренер российской национальной сборной Станислав Черчесов вошел в список номинантов на звание тренера года. 

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года выиграла сборная Франции. Сборная России во главе с Черчесовым дошла до четвертьфинала чемпионата мира — 2018, где уступила команде Хорватии в серии пенальти.

Теги:
nt, сборная россии, чм-2018, футбол
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