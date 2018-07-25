ФИФА опубликовала состав символической сборной ЧМ-2018 по версии болельщиков
Международная федерация футбола (ФИФА) назвала символическую сборную чемпионата мира-2018, состав которой был выбран путем голосования среди болельщиков.
#WorldCupDreamTeam— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 24, 2018
🇧🇪 Courtois
🇧🇷Silva 🇺🇾Godín 🇫🇷Varane 🇧🇷Marcelo
🇧🇪KDB 🇭🇷Modric 🇧🇷Coutinho
🇫🇷Mbappé 🏴Kane 🇵🇹Cristiano
Equipo #Rusia2018 de los Aficionados: https://t.co/SI8cZDR48K @HisenseSports pic.twitter.com/VXZMgG3An3
Наибольшее число голосов набрал полузащитник национальной команды Хорватии Лука Модрич, его команда впервые в истории заняла второе место на чемпионате мира.
Больше всего игроков — трое — представляют в символической сборной команду Бразилии, которая закончила выступление на турнире в четвертьфинале.
Состав символической сборной ЧМ-2018:
- Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия)
- Защитники: Диего Годин (Уругвай), Марсело (Бразилия), Тиаго Силва (Бразилия), Рафаэль Варан (Франция)
- Полузащитники: Филиппе Коутиньо (Бразилия), Кевин де Брюйне (Бельгия), Лука Модрич (Хорватия)
- Нападающие: Харри Кейн (Англия), Килиан Мбаппе (Франция), Криштиану Роналду (Португалия)
Ранее тренер российской национальной сборной Станислав Черчесов вошел в список номинантов на звание тренера года.
Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года выиграла сборная Франции. Сборная России во главе с Черчесовым дошла до четвертьфинала чемпионата мира — 2018, где уступила команде Хорватии в серии пенальти.