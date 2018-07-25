Источник: в Подмосковье задержали бывшего замглавы МЧС по подозрению в мошенничестве

Генерал-полковника Сергея Шляхова, бывшего заместителя министра чрезвычайных ситуаций (МЧС), задержали по обвинению в мошенничестве (ст. 159 УК), сообщает источник «Новой газеты».

Помощник руководителя управления следственного комитета по Московской области Ольга Врадий сказала, что в ведомство пока не поступала эта информация.

По данным источника «Новой газеты», сотрудники правоохранительных органов задержали Шляхова в поселке Медвежьи озера Шилковского района Подмосковья после проведения обысков в его доме. На данный момент неизвестно, в чем именно его обвиняют.

Сергей Шляхов был заместителем министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) с 2012 по 2015 годы. До этого он возглавлял Академию гражданской защиты МЧС.