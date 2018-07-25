Комитет против пыток ООН попросил Россию прокомментировать видеозапись с пытками в ярославской колонии

Комитет против пыток ООН попросил российскую делегацию прокомментировать видеозапись с пытками осужденного Евгения Макарова в ярославской ИК-1, об этом сообщает «Коммерсант».

Председатель Комитета Йенс Модвиг попросил также сообщить о том, кто ведет расследование, когда оно будет завершено, и объяснить, какие гарантии безопасности были предоставлены российскими властями адвокату правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирине Бирюковой, которая была вынуждена уехать из России из-за угроз после распространения видеозаписи. Планируется, что объяснение российская делегация предоставит 26 июля.

25 июля в Женеве рассматривают доклад России о борьбе с пытками и недопустимым обращением с людьми. Российскую делегацию возглавляет замминистра юстиции Михаил Гальперин.

20 июля «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+), которое оказалось в распоряжении «Общественного вердикта». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют заключенного Евгения Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Во ФСИН заявили, что осужденный провоцировал сотрудников колонии.

СК также начал проверку в отношении следователя Радиона Свирского, который отказал в 2017 году в возбуждении уголовного дела по факту избиений в исправительной колонии. Дело о пытках передали в центральный аппарат СК. Ранее адвокату Ирине Бирюковой стало известно не менее чем о 50 жалобах на сотрудников ФСИН, которые отговаривали осужденных от дачи показаний об избиениях.

В Заволжском районом суде Ярославля рассматривались дела об избрании меры пресечения шести задержанным сотрудникам ИК-1. Суд арестовал пятерых человек, одному сотруднику продлили срок задержания до 72 часов.