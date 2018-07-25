Госдума одобрила законопроект об изучении в школе родного языка

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о правилах изучения в школах родного языка. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Законопроектом устанавливается, что семья обучающегося может самостоятельно выбрать язык образования и изучаемый родной язык. При этом в качестве родного можно будет выбрать русский язык или любой другой из числа языков народов России. Эта норма должна быть закреплена в федеральных образовательных стандартах.

Как сообщил «Коммерсанту» глава комитета по образованию Госдумы Вячеслав Никонов, законом установлен «свободный выбор языка» образования, а также выбор языка для изучения как родного по заявлению родителей, а «федеральный стандарт означает обязательное включение в программу образования».

Законопроект не предусматривает «переходного периода» на время, пока правительство разработает его образовательные стандарты и концепцию. Он вступит в силу, как только будет подписан президентом и после этого опубликован. При этом директор Научно-исследовательского института национальных школ Якутии Светлана Семенова и специалист по национальному образованию Института истории Академии наук Татарстана Марат Лотфуллин в разговоре с «Коммерсантом» высказали опасения, что школьники будут отказываться выбирать национальные языки из-за необходимости сдавать ЕГЭ на русском.

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Ранее сообщалось, что в России появится общественное движение в защиту национальных языков. В него войдут представители региональных парламентов, научного сообщества и эксперты в сфере языковой политики.

Ситуация с изучением национальных языков в российских республиках обострилась после выступления президента Владимира Путина на Совете по межнациональным делам в Йошкар-Оле в июле 2017 года. «Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского», — заявил тогда глава государства. По итогам Совета прокуратуре было поручено провести в школах проверку и сообщить, соблюдается ли принцип добровольности при изучении языков.