Елена Ямпольская возглавила комитет Государственной думы по культуре

Государственная дума утвердила на место председателя парламентского комитета по культуре представителя фракции «Единая Россия» Елену Ямпольскую, сообщает РИА Новости.

Во вторник, 24 июля, на эту должность ее рекомендовал президиум фракции. «Я давно знаю Елену Александровну, она долгое время проработала редактором газеты «Культура». В это время и мне и моим коллегам неоднократно приходилось с ней встречаться и убедиться в ее профессионализме и очень трезвом взгляде на вещи», — рассказал «Ведомостям» первый зампред комитета по культуре Александр Шолохов.

До этого Ямпольская была в Госдуме первым заместителем председателя комитета по информационной политике (на ее место был назначен Михаил Старшинов). Она также входит в совет при президенте по культуре и искусству, а до избрания депутатом 7-го созыва с 2012 года была главным редактором газеты «Культура».

Ямпольская прославилась популяризацией взглядов Никиты Михалкова (один из спонсоров газеты) и попытками создать «Союз патриотических СМИ».

Она также известна своими высказываниями об Иосифе Сталине. В эфире радиостанции «Вестник Кавказа» она заявляла: «Для меня есть в нем (прим. — Сталине), как минимум, одно: этот человек, на мой взгляд, был послан, безусловно, Богом для того, чтобы сохранить Россию».

В эфире радиостанции «Говорит Москва» в сентябре 2016 она говорила, что Сталин был послан «в качестве кнута»: «Господь бог не объясняет, почему он такие инструменты использует. Но нельзя к этому относиться так, что пришел монстр и всех прекрасных, белых и пушистых взял. В 1937 году погибло огромное количество людей, которые уничтожали страну во время революции и гражданской войны: кого-то настигло возмездие».

До нее парламентский комитет по Госдуме возглавлял режиссер Станислав Говорухин — 14 июня он скончался в подмосковном санатории «Барвиха».