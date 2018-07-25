На севере Италии задержали экс-сенатора Дмитрия Кривицкого

В Италии в городе Кортине Д'Ампеццо задержали бывшего члена Совета Федерации Дмитрия Кривицкого по запросу России, сообщает агентство ANSA со ссылкой на его адвоката Мауро Анетрини.

«Кривицкий регулярно ездил в Италию, где, как он считал, был в безопасности от политического преследования, с которым он сталкивался, так как в качестве члена парламента голосовал против военных операций в Украине, считая их незаконными и абсолютно необоснованными», — рассказал адвокат агентству.

Однако, согласно стенограмме на сайте парламента, разрешение Путину ввести войска на Украину было дано Совфедом 1 марта 2014 года единогласно. О позиции Кривицкого СМИ ничего не сообщали.

О заочном аресте бывшего сенатора от Новгородской области Дмитрия Кривицкого стало известно в марте 2017 года, он был объявлен в международный розыск. Его обвиняли в получении взятки в 15 миллионов рублей.

«Коммерсант» отмечал, что обвинение связано с так называемым «дорожным делом» о махинациях при выделении денег на ремонт дорог, в ходе которого были осуждены первый замглавы администрации Новгородской области Арнольд Шалмуев и еще 7 человек.