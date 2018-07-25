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В Самарской области начальника центра Росгвардии задержали при получении взятки

Общество

 

Начальника центра лицензионно-разрешительной работы главного управления (ГУ) Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова задержали с поличным при получение взятки. Об этом сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн в своем твиттере.

По словам Хинштейна, операция по задержанию проводилась совместно с сотрудниками Росгвардии. Он также сказал ТАСС, что директор ведомства Виктора Золотова уведомили об операции.

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что речь идет о взятке в 100 тысяч рублей от представителя частной охранной организации. Об этом также сообщает РИА Новости.  

Ранее в Москве по делу о взяточничестве на два месяца арестовали бывшего начальника московского Главного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России Александра Дрыманова. Его подозревают в получении взяток в крупном и особо крупном размере. В суде Дрыманов заявил, что свою вину не признает.

Теги:
самарская область, задержания, взятки, em
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