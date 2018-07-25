В Воронеже завели дело на полицейских за пытки студентов с применением пакета, нашатыря и наручников

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двоих сотрудников уголовного розыска отдела полиции № 4 УМВД по Воронежу за пытки задержанных студентов. Об этом «Новой газете» рассказал адвокат Сергей Локтев, который по инициативе правозащитной организации «Зона права» представляет интересы потерпевшей стороны.

Полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия (п «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Они могут получить до 10 лет лишения свободы.

26 мая по подозрению в краже телефона на вечеринке задержали шестерых студентов среди которых был Гребенюка и Троянский. В кабинет оперативников молодых людей заводили по очереди, чтобы принудить их дать признательные показания. Согласно материалам дела, один из полицейских одевал на их голову полимерный пакет, в котором был нашатырный спирт. Второй оперативник наступал ногой на цепь наручников, застегнутых на запястьях задержанных.

По словам Гребенюка, крики были слышны на весь этаж. Сотрудники полиции, которые проходили мимо, не реагировали на громкие звуки.

«У нас отобрали телефоны и паспорта, заводили в комнату по одному и пытали, чтобы выбить признательные показания. Сотрудников полиции не интересовали обстоятельства дела, я пытался поговорить с ними с правовой точки зрения, но получил удар по лицу», — рассказал «Новой» Максим Гребенюк.

Через шесть с лишним часов молодых людей отпустили из здания отдела полиции. В полиции студентам сказали, что писать заявление по поводу пыток бесполезно. Тогда они решили обратиться в местный штаб политика Алексея Навального, чтобы привлечь внимание к этой истории.

Эксперты зафиксировали у пострадавших многочисленные кровоподтеки и ссадины. После этого было заведено уголовное дело.