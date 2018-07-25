Минтруд предлагает ввести уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста

Минтруд предлагает увеличить пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста и проработать вопрос об уголовной ответственности для работодателей, увольняющих сотрудников старше 60 (мужчин) и 55 (женщин) лет, об этом сообщает РБК.

В ведомстве также предлагают обязать работодателей оплачивать ежегодную диспансеризацию сотрудников предпенсионного возраста.

В министерстве изданию подтвердили разработку документа. ​В ведомстве подчеркнули, что заинтересованы услышать мнения профсоюзов и работодателей относительно него. «Минтруд России представит им проект плана уже в июле. Ожидаем, что социальные партнеры дадут предложения к проекту плана», — добавили в министерстве.

Предложения содержатся в проекте плана по созданию условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан, разработанного Минтрудом.

По мнению авторов предложений, уголовная ответственность позволит защитить трудовые права работников, а также «не допустить увольнений и отказов в приему на работу по мотивам, не связанным с профессиональными качествами» и добиться «искоренения стереотипов и предвзятого отношения».

Ранее Минтруд сообщил, что после повышения пенсионного возраста в России может потребоваться корректировка миграционной политики, чтобы поток приезжих из-за рубежа не вытеснял граждан России с рынка труда, а партия «Единая Россия» предложила ввести в законодательство понятие «человек предпенсионного возраста».

Напомним, Госдума приняла 19 июля в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия» (кроме одного депутата — Натальи Поклонской). Остальные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — не согласились с реформой. Второе чтение законопроекта состоится осенью.

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году).