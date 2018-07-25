В Дагестане задержан заместитель мэра Махачкалы

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя мэра Махачкалы Курбана Курбанова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на неназванные источники.

Курбанов курирует в мэрии вопросы архитектуры и градостроительства (возглавляет управление по вопросам координации капитального строительства). Источник РБК связывает задержание с делом о продаже мэрией участка площадью 17 тысяч квадратных метров компании ОАО «АСПК», которой владеет Саид-Ахмед Курбанов — отец задержанного чиновника.

Издание «Черновик» отмечает, что в день задержания мэра Махачкалы Мусы Мусаева, 19 января, обыски также проходили и в кабинете Курбанова.

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Напомним, в январе стало известно об уголовном деле против Мусаева по обвинению в превышении полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК). По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев, заведомо зная, что земельный участок площадью около 17,5 тысяч кв. м., расположенный в городе Махачкале, является собственностью Республики Дагестан незаконно подписал постановление о предоставлении ОАО «АСПК» в собственность земельного участка за плату в размере 1 миллион 100 тысяч рублей. В СК заявляют, что действия Мусаева принесли бюджету республики ущерб в 80 млн рублей, так как рыночная стоимость указанного земельного участка составляет более 81 миллиона рублей.