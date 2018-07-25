Члены московского «Яблока» обнаружили нарушения при благоустройстве парка в Южном Бутово

Жители ЮЗАО Москвы обратились к члену московского отделения партии«Яблоко» Сергею Митрохину за помощью, поскольку природный парк у Черневских прудов из природной зоны превращают в развлекательный комплекс.

Политик проинспектировал парк в Южном Бутово, пообщался с подрядчиком и нашел десятки нарушений. Жители рассказали Митрохину, что недовольны уничтожением природы и характером работ. Строительная техника уничтожает кусты и деревья. Митрохин пообещал принять меры.

Фото: Дарья Романова — специально для «Новой»

Как выяснила инициативная группа, состоящая из местных жителей, а также Митрохина и зампреда московского «Яблока» Галины Михалевой, работы в Южном Бутово проводятся без контроля со стороны природоохраного ведомства. Сергей Митрохин поговорил с представителем фирмы-подрядчика — тот показал электронные документы на выполнение работ без ордера, но телефоны и данные начальства он предоставить отказался.

Среди нарушений, обнаруженных инициативной группой оказался мусор, который зарывают прямо в землю и закатывают бетоном. Также по парку ездит строительная техника, наносящая урон кустам и деревьям. Естественный газон уничтожают, а вместо него кладут рулонный. Ответвления парка по краям сужаются под парковки.

Местные жители недовольны, что из природного комплекса делают развлекательный. «Природа — лучший дизайнер и архитектор, у нас здесь было разнотравье, дикие зверьки вроде ласок, десятки разных видов птиц, теперь ничего не останется», — сказала жительница района Ирина.

Она отметила, что на искуственной траве не водятся насекомые, и птицы вынуждены покидать насиженные места. С Нижнего Черневского пруда после начала благоустройства также улетели утки — раньше их счет шел на сотни. Сам утиный остров сделали доступным для людей и собак, уменьшив количество воды в пруду.

Фото: Дарья Романова — специально для «Новой»

«Чем больше парков изуродуешь, тем больше бабок оприходуешь», — сказал Митрохин о ходе работ на Черневских прудах. По его словам, департамент ЖКХ «громит» московские парки. Он также добавил, что все работы по устройству парков проходят без наличия надлежащих документов.

Галина Михалева сказала, что «связанные с вандальным «благоустройством» парков» инспекции идут уже второй день. «Техника портит деревья, мусор зарывают в землю, бетон сливают прямо на грунт, все закладывают плиткой, а естественные берега укрепляют каменной кладкой», — рассказала она. Разрешение на проведение работ у подрядчика «очень сомнительное», а, когда у рабочих спрашивали разрешение на работы, они разбегались.

Члены «Яблока» пообещали узнавать о ходе дела у жителей ЮЗАО, и помогать им в организации митинга против подобного благоустройства. Сами жители хотят вернуть парку первозданный вид, без искусственного газона, обилия деревянных настилов и плитки, а также сохранить нетронутый участок парка.

Митрохин пообещал направить запросы о работах в парке в «Росприроднадзор» и московские органы власти. Его целью является приостановка благоустройства парка до выяснения обстоятельств.

Дарья Романова — специально для «Новой»