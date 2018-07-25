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Российский полузащитник Александр Головин перейдет в «Монако»
Российский полузащитник Александр Головин подпишет контракт с «Монако» на пять лет. Об этом рассказал вице-президент «Монако» Вадим Васильев.
«Сложная история, все стало понятно только вчера. Непросто было принять такое решение. Рад, что Головин принял самое правильное решение. Достаточно посмотреть, кто заиграл или кто перешел в топ-клубы из «Монако» — Мбаппе, Бернарду Силва, Лемар и другие ребята», – сказал вице-президент «Монако».
По его словам, «Монако» и ЦСКА окончательно договорились о трансфере Головина во второй половине дня 25 июля.
По данным «Чемпионата», 26 июля футболист полетит в Монако для медицинского осмотра и подписания контракта.
Кроме «Монако», на Головина претендовали «Ювентус» и «Челси».
В 2014-ом Головин дебютировал в основной команде ЦСКА. В составе армейского клуба футболист стал чемпионом России, дважды выигрывал серебро российского чемпионата.
22-летний Головин на минувшем чемпионате мира по футболу провел четыре матча в составе сборной России, забил мяч и сделал две голевых передачи.