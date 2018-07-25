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Гол Черышева вошел в десятку лучших голов на ЧМ-2018 по версии болельщиков

Спорт

 

Гол российского полузащитника Дениса Черышева в ворота Хорватии признан шестым в списке лучших голов Чемпионата мира по футболу.

Первое место гол защитника сборной Франции Бенжамена Павара в ворота сборной Аргентины в матче 1/8 финала (Франция выиграла 4:3).

Также в список лучших голов попали гол колумбийца Кинтеру в ворота Японии, хорвата Модрича в ворота Аргентины, португальца Роналду в ворота Испании, аргентинца Месси в ворота Нигерии, бельгийца Шадли в ворота Японии, нигерийца Мусы в ворота Исландии, португальца Куарежмы в ворота Ирана и немца Крооса в ворта Швеции.

Ранее тренер российской национальной сборной Станислав Черчесов вошел в список номинантов на звание тренера года. 

Напомним, сборная России дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, где уступила команде Хорватии в серии пенальти.

Теги:
чм-2018, футбол, nt
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