«Коммерсант»: в Хельсинки Россия предложила США продолжить работу по разоружению

Россия предложила США подтвердить приверженность четырем договорам в сфере контроля над вооружениями в ходе саммита в Хельсинки 16 июля. Ответа от американской стороны пока не последовало, сообщает «Коммерсант».

Речь идет о следующих договорах: Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договор об открытом небе, а также Венском документе 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Как отмечает «Коммерсант», первые два соглашения являются двусторонними, последние два — многосторонними.

По данным издания, на самом саммите в Хельсинки предложение не разбиралось предметно. Впоследствии «все поднятые в ходе переговоров в Хельсинки вопросы будут далее обсуждаться ответственными ведомствами двух стран».

В августе пройдет встреча секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева с советником президента США Дональда Трампа Джоном Болтоном. По словам источника «Коммерсанта» в МИД, обсуждается приезд в Москву главы Госдепартамента США Майка Помпео.

Издание отмечает, что и США, и Россия ранее критически высказывались о самом договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и его исполнении. Так, Дональд Трамп ранее критиковал СНВ-3: «Просто еще одна плохая сделка, которую заключила наша страна», — заявлял он в 2017 году.

МИД России в своем заявлении в феврале усомнялись в точности подсчета американской стороны — те якобы переоборудовали часть пусковых установок морских ракет Trident II и тяжелых бомбардировщиков В-52Н таким образом, что сохраняется возвратный потенциал.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, вступил в силу в 2011 году. Обе стороны обязались к 5 февраля 2018 года сократить ядерные арсеналы.