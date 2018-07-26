В Забайкалье девять объявивших голодовку шахтеров попали в больницу

Девять человек из шахтеров, объявивших голодовку из-за невыплат зарплат на Дарасунском руднике в Забайкальском крае, были доставлены в участковую больницу, говорится на сайте Минздрава региона.

«Люди жаловались на головокружение, недомогание вследствие повышенного артериального давления», — приводятся в сообщении слова медиков.

«У одних давление опустилось до 110, у других поднялось до 160, в акции протеста продолжают участвовать 83 горняка, всего поддержали голодовку 92 человека», — рассказал Интерфаксу один из шахтеров.

О начале забастовки из-за задержек зарплат на Дарасунском руднике стало известно 24 июля. Вначале сообщалось о том, что работу приостановили 90 человек, из которых 33 объявили голодовку. Однако впоследствии их число выросло до 60.

По словам регионального управления следственного комитета, перебои с выплатой зарплат шахтерам наблюдались с начала года, а с мая работники рудника их вовсе не получали.

Напомним, в сентябре 2017 года работники Дарасунского рудника также объявляли голодовку из-за задержек зарплат. Сначала в акции протеста участвовали 20 человек — работники рудника, ранее сокращенные с предприятия без погашения долгов по зарплате. Всего под сокращение попали около 500 работников, и никто из них не получил расчетные выплаты. Через три дня после начала акции шахтерам все же выплатили зарплату, и они прекратили свою акцию.