«Новая газета» и «Русь Сидящая» присоединяются к антипыточной коалиции фонда «Общественный вердикт»

Фонд «Общественный вердикт» инициирует создание Коалиции #БезПыток в тюремной системе.

Фонд разработал пакет срочных мер, каждая из которых будет развита Коалицией.

Публикуем их.

Как преодолеть пытки в российских колониях

Основные и срочные направления реформы

События в ярославской колонии ИК№1, задокументированные в видео «воспитательного» избиения осужденного Макарова, требуют срочной реакции со стороны общества и властей. Существование пыток в современной России недопустимо. Это несовместимо с понятными и естественными представлениями о человечности и справедливости, не говоря уже о том, что это полное пренебрежение требованиями закона.

Необходимо провести реформу, которая в действительности привела бы к исчезновению пыток в колониях. Для этого нужно принять меры, направленные на профилактику пыток, расследование пыток и наказания виновных. Российские тюрьмы должны быть так устроены, чтобы запрет пыток соблюдался. Преследование пыток должно быть таковым, чтобы виновные не уходили от ответственности и несли назначенное судом наказание.

Меры направлены на «перенос» доказательств за пределы колонии.

В случае реализации этих мер возникнет доступ к независимым от колонии доказательствам фактов пыток, повысятся гарантии защиты от пыток, а также сократится число случаев, когда жалобы на пытки используют для давления на сотрудников колонии.

Мы предлагаем меры, которые можно применить уже сейчас. Эти меры взаимосвязаны и имеют смысл только в своем сочетании.

Срочные меры реформы #Безпыток:

Выявление и расследование пыток, наказание виновных

Нужно пресечь ситуацию, когда все доказательства находятся внутри колонии.

Ключевая причина безнаказанности пыток в колониях в том, что все доказательства находятся в распоряжении тюремной администрации. Виновные сотрудники без труда могут уничтожить или фальсифицировать все свидетельства и доказательства.

1. Внести требование о синхронном транслировании и накоплении записей видеорегистраторов, носимых сотрудниками колоний, в органы прокуратуры. Обеспечить техническую защиту видеодоказательств.

2. Ужесточить наказания для сотрудников за отсутствие видеозаписей. Внести нормы уголовной ответственности за неведение/уничтожение/утрату видеозаписей. Ответственность должна распространятся на сотрудников ФСИН, прокуратуры, Следственного комитета.

3. Запись и архивация записей должны быть устроены таким образом, чтобы можно было достоверно установить дату и время съемки, а также конкретный видеорегистратор.

4. Минимально достаточным временем хранения видеозаписи должен быть один год. Фактически меньший срок хранения видеозаписи нарушает право осужденного на обжалование действий должностных лиц.

5. Обеспечить обязательную компенсацию жертвам пыток. Внести принцип презумпции гражданско-правовой ответственности казны РФ за пытки, если отсутствуют записи видеорегистраторов, подтверждающих, что пыток не было (рябь, сбои, утрата и т.д.).

6. Ввести презумпцию виновности для администраций колонии. Для целей административного процесса должна быть закреплена презумпция виновности администрации колонии в случае отсутствия данных технического характера (в первую очередь видеозаписи), подтверждающих их версию событий.

7. Внести принцип немедленного возбуждения уголовного дела в случае сообщения о пытках. Внедрить на практике правило немедленного отстранения от служебных обязанностей на время проведения расследования.

Медицинские доказательства

8. Внести требование об обязательной видеорегистрации медицинского осмотра заключенных. Обеспечить конфиденциальность/хранение записей и их синхронную передачу и архивирование в органы управления здравоохранением.

9. Разработать формуляр медицинского протокола для выявления пыток.

10. Повысить ответственность администрации колонии и медицинского персонала за водворение в ШИЗО без предварительного медицинского осмотра заключенного, а также ответственность врачей за ненадлежащий медицинский осмотр заключенного перед водворением в ШИЗО.

Контакты с защитником (адвокатом, юристом)/участие адвоката в защите интересов заключенного

11. Исключить на практике все препятствия контактов заключенных с защитниками. Защитники – это не только адвокаты, но и те, кто по доверенности представляет интересы заключенных.

12. Норму, приравнивающую представителей заключенного в Европейском Суде к адвокатам, которая действует для обвиняемых и подозреваемых, распространить на осужденных.

13. Гарантировать доступ к видеозаписям для защитника заключенного. Такое право должно быть прямо и однозначно зафиксировано в нормативных документах. Формулировка права должна исключать множественное толкование.

14. Повысить ответственность для сотрудников колоний за недопуск и препятствования в допуске (адвокатов и юристов) к заключенным в колонию.

15. Водворение в ШИЗО должно происходить при контроле со стороны адвоката и/или защитника заключенного.

Внести в УИК норму, требующую обязательного присутствия заключенного при рассмотрении вопроса о назначении ШИЗО в качестве дисциплинарного наказания, а также его защитника/адвоката. Адвокат или защитник заключенного должны быть своевременно уведомлены о дате и времени рассмотрения дисциплинарного нарушения. Администрация колонии должна обеспечивать условия для присутствия защитника на рассмотрении дисциплинарного нарушения.

Профилактика

Меры по выявлению и закреплению доказательств и привлечению виновных к ответственности будут работать на предотвращение пыток. Однако этого недостаточно. Из срочных мер для профилактики пыток необходимо:

1. Открыть доступ к колониям независимым наблюдателям. Отказаться от монополии ОНК, Общественных советов и УПЧ в доступе к местам принудительного содержания. Обеспечить беспрепятственный доступ к колониям общественным, правозашитным, религиозным организациям.

2. Усилить психологическую службу ФСИН за счет привлечения для работы с личным составом гражданских специалистов психологов.

Обязательные меры, требующие времени для реализации

1) Сокращение числа заключенных, что предполагает развитие мер наказания, не связанных с лишением свободы, а также изменения правоприменительной практики. Огромное число заключенных исключает современные стандарты реабилитации, управления и поддержания безопасности в колониях.

2) Передача многих функций колоний — медицины, образования, социальной работы, психологической работы `— на аутсорсинг профильных государственным, муниципальным и негосударственным учреждениям.

3) Закрытие колоний в труднодоступных и отдаленных местностях, т.к. иначе невозможно привлечь гражданских специалистов, ни обеспечить государственный и общественный контроль за соблюдением прав, законностью в колониях.

О поддержке коалиции сообщил фонд «Русь сидящая». «Новая газета» также заявляет о собственном участии в коалиции #БезПыток.