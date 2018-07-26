В Ярославле арестовали седьмого фигуранта дела о пытках в ИК-1

обновление Правозащитный фонд «Общественный вердикт» сообщает, что Дмитрия Соловьева арестовали на два месяца. Свою вину он признал.

В Ярославле правоохранительные органы задержали седьмого подозреваемого по делу о пытках над заключенным Евгением Макаровым — Дмитрия Соловьева, младшего инспектора ИК-1. Заволжский районный суд Ярославля 26 июля изберет ему меру пресечения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда.

25 июля Заволжский районный суд Ярославля избрал меры пресечения шести задержанным сотрудникам ИК-1, обвиняемых в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Сотрудников отдела безопасности колонии — старшего инспектора Максима Яблокова и младших испекторов Сергея Драчева и Алексея Бровкина — арестовали на 2 месяца до 22 сентября. Арест на два месяца назначили также замначальнику оперативного отделения Сергею Ефремову и заместителю дежурного Игорю Богданову. Заместителю начальника ИК-1 по воспитательной части Ивану Калашникову продлили срок задержания на 72 часа до 28 июля.

Потерпевший Евгений Макаров, который до сих пор отбывает наказание в ИК-1, надлежащим образом извещен о сегодняшних заседаниях в суде, сообщил судья в ходе процесса. Прокуроры приобщили бумагу о том, что Макаров в судебных заседаниях участвовать не желает.

Фигурантов видео, опубликованного «Новой газетой», по словам следователя, помог идентифицировать врио начальника ИК-1 Владимир Московский.

20 июля «Новая газета» опубликовала видео пытки (18+), которое оказалось в распоряжении «Общественного вердикта». Оно было записано в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют заключенного Евгения Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Во ФСИН заявили, что осужденный провоцировал сотрудников колонии.

СК также начал проверку в отношении следователя Радиона Свирского, который отказал в 2017 году в возбуждении уголовного дела по факту избиений в исправительной колонии. Дело о пытках передали в центральный аппарат СК. Ранее адвокату Ирине Бирюковой стало известно не менее чем о 50 жалобах на сотрудников ФСИН, которые отговаривали осужденных от дачи показаний об избиениях.



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/proisshestviya/5404282

Дмитрия) Соловьева, младшего инспектора ИК №1



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/proisshestviya/5404282

Дмитрия) Соловьева, младшего инспектора ИК №1



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/proisshestviya/5404282