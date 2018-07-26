Пропустивший голосование по пенсионной реформе депутат Железняк подал в отставку с поста в «Единой России»

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк написал заявление об отставке со своего поста по собственному желанию. При этом речь об исключении из партии не идет, сообщает РБК.

Железняк 19 июля взял больничный и был одним из 5 членов фракции «Единой России», не пришедших на рассмотрение законопроекта о пенсионной реформе. Как ранее сообщал «Дождь» со ссылкой на неназванные источники, его неявка была связана с нежеланием голосовать за повышение пенсионного возраста.

Незадолго до голосования, по данным РБК, у Железняка был разговор с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, тогда Железняк и написал заявление — намерение уйти в отставку было его личной инициативой. Ситуация стала неожиданной для руководства партии.

Незадолго до голосования у Железняка был разговор с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, рассказал один из собеседников РБК в партии и подтвердил другой источник в «Единой России».



Источники РБК утверждают, что тогда он и написал заявление, но намерение уйти в отставку было его личной инициативой. Собеседники РБК добавляют, что ситуация стала неожиданной для руководства партии.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/26/07/2018/5b5899cb9a7947fb5e145b4b?from=main

Незадолго до голосования у Железняка был разговор с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, рассказал один из собеседников РБК в партии и подтвердил другой источник в «Единой России».



Источники РБК утверждают, что тогда он и написал заявление, но намерение уйти в отставку было его личной инициативой. Собеседники РБК добавляют, что ситуация стала неожиданной для руководства партии.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/26/07/2018/5b5899cb9a7947fb5e145b4b?from=main

Незадолго до голосования у Железняка был разговор с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, рассказал один из собеседников РБК в партии и подтвердил другой источник в «Единой России».



Источники РБК утверждают, что тогда он и написал заявление, но намерение уйти в отставку было его личной инициативой. Собеседники РБК добавляют, что ситуация стала неожиданной для руководства партии.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/26/07/2018/5b5899cb9a7947fb5e145b4b?from=main

Голосование, помимо него, пропустили еще четверо «единоросов» — Виталий Милонов, Вячеслав Фетисов, Николай Борцов и Дмитрий Юрков.

За законопроект о повышении пенсионного возраста проголосовали 328 членов думской фракции «Единой России». Против — 104 человека из остальных партий, а также один член «Единой России» Наталья Поклонская.

Читайте также Спрашивайте единороссов. 19 июля законопроект о повышении пенсионного возраста был принят Думой в первом чтении

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году).