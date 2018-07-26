Организаторы «Нашествия»: ансамбль Александрова на фестивале выступать не будет

Информация о том, что на рок-фестивале «Нашествие» будет выступать ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова, не соответствует действительности. Об этом «Новой газете» рассказала программный директор Нашего радио Анастасия Рогожникова.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источник из Министерства обороны России сообщил, что ансамбль Александрова выступит на «Нашествии» вместо групп, которые отказались из-за участия в мероприятии военного ведомства.

По словам Рогожниковой, все анонсы выступлений и активностей фестиваля появляются в официальных источниках — сайте «Нашествия» и Нашего радио.

«Выступление ансамбля имени Александрова мы не планировали. Огромное количество музыкантов хотят выступать на „Нашествии“, и проблем с заменой отказавшихся групп нет. Расписание очень подвижное и может меняться даже во время фестиваля», — сказала программный директор Нашего радио.

В самом ансамбле также заявили, что в его планы не входит выступление на рок-фестивале.

Несколько рок-групп, среди которых Distemper, «Йорш», «Пошлая Молли», «Элизиум» и «Порнофильмы» отменили свои выступления на «Нашествии», хотя уже были заявленны в афишах. Все они объяснили свои решения сотрудничеством фестиваля с Министерством обороны, которое музыканты считают несовместимым со своим творчеством.

Фестиваль «Нашествие» в 19-й раз пройдет в начале августа в селе Большое Завидово Тверской области. Минобороны принимает участие в мероприятии с 2013 года. Ведомство организует экспозицию военной техники и пункт приема на контрактную службу. Кроме того, министерство проводит различные патриотические акции и шоу, в частности приземление парашютистов.