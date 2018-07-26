Красноярский суд оставил в силе приговор для активистки за изображения во «ВКонтакте» из закрытого альбома

Красноярский краевой суд оставил в силе приговор в отношении активистки Оксаны Походун по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды по признакам национальности, происхождения и отношения к религии). Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин.

В ходе апелляционного заседания представитель прокуратуры, как и в суде первой инстанции, настаивал на реальном лишении свободы (1,5 года в колонии-поселении). Он обосновал свои требования на «особой общественной опасности содеянного».

В апреле Походун получила два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. По версии следствия, женщина на созданной под псевдонимом еще в 2012 году странице во «ВКонтакте» с 17 июля 2015 по 25 мая 2016 года разместила серию изображений, возбуждающих ненависть по признакам национальности, происхождения и отношения к религии. Картинки, в частности, касались отношения к событиям на Украине, некоторым священнослужителям и к президенту России Владимиру Путину.

Походун свою вину не признала. Адвокат уверен, что уголовное преследование Походун связано с ее гражданской активностью, а доступ к альбому во «ВКонтакте» имела только она.