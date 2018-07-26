Экс-сотрудника СК Ламонова приговорили к 5 годам колонии за получение взятки от Шакро Молодого

Московский городской суд приговорил бывшего высокопоставленного сотрудника Следственного комитета (СК) Александра Ламонова к пяти годам колонии строгого режима, сообщает «Дождь».

Суд также назначил ему штраф в размере 32 миллионов рублей. Ламонова признали виновным в получении взятки за освобождение людей, приближенных к «вору в законе» Шакро Молодому (Захарий Калашов), по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Процесс проходил в закрытом режиме. Ламонов признал свою вину и заключил сделку со следствием. Из-за этого дело выделили в отдельное производство.

Ранее в апреле Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии строгого режима начальника Ламонова — бывшего главу управления собственной безопасности СК Михаила Максименко. Под стражу взяли замначальника столичного главка СК Дениса Никандрова. В ходе следствия также арестовали бывшего начальника столичного главка СК Александра Дрыманова. Свою вину он не признает.

Всем им предъявили обвинение во взятке за освобождение подчиненного Шакро Молодого — Андрея Койчукова по прозвищу Итальянец. Самого криминального авторитета арестовали после перестрелки на Рочдельской улице у ресторана Elements. Позже Койчукова приговорили к восьми годам и десяти месяцам лишения свободы.